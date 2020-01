Cagliari-Milan, i convocati di Pioli: out Rodriguez, ok Reina e Rebic

Stamattina al termine dell’allenamento di rifinitura mister Stefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori convocati per Cagliari-Milan. Di seguito l’elenco completo, nel quale non figurano Mattia Caldara e Fabio Borini: entrambi ormai ceduti, rispettivamente, ad Atalanta ed Hellas Verona.

PORTIERI

Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Piątek, Rebić, Suso.

Milan, fumata grigia per i rinnovi di Donnarumma e Bonaventura

Coach Pioli’s 22-man squad for our away game ⚽️

I 22 rossoneri convocati per la trasferta di Cagliari ⚽️#CagliariMilan #SempreMilan pic.twitter.com/KEKwKglyFG

— AC Milan (@acmilan) January 10, 2020