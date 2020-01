Cagliari-Milan, Maran: “Sappiamo come fermare Ibrahimovic”

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa quest’oggi, anticipando i temi del match di domani pomeriggio.

Dopo Stefano Pioli, anche Rolando Maran è intervenuto quest’oggi in conferenza stampa, per anticipare i temi del match tra Cagliari e Milan.

Il tecnico dei sardi sa di dover portare la sua squadra ad una sterzata, visto che viene da tre sconfitte consecutive: “Sarebbe importante battere una squadra di alto rango come il Milan, ci aiuterebbe a chiudere questo periodo ricco di risultati sfortunati”.

Questo il pensiero di Maran sugli avversari di turno: “Non è facile inquadrarli o preparare una partita contro di loro. Hanno cambiato molto negli ultimi tempi, non hanno ancora una identità precisa”.

Ecco come il suo Cagliari dovrà cercare di fermare Zlatan Ibrahimovic: “Sarà un punto di riferimento per il Milan, sono contento che certi campioni arricchiscano la Serie A. Per fermarlo dovremmo chiudergli i riferimenti, fare in modo che venga servito il meno possibile”. Basterà per frenare la voglia e l’impeto di Ibra?

