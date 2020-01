Sportmediaset – Milan, offerta alla SPAL per Petagna: le cifre

Il Milan inizia a muoversi su Andrea Petagna e prepara la prima offerta da sottoporre alla SPAL. L’ex rossonero è un’opzione se dovesse partire Krzysztof Piatek, che piace in Premier League.

Il Milan potrebbe cedere Krzysztof Piatek in queste settimane di calciomercato invernale. Se arrivasse un’offerta da almeno 30 milioni di euro, la trattativa partirebbe immediatamente.

In Inghilterra il Tottenham viene dato in pole position sul numero 9 rossonero. Contatti tra le parti ci sono stati, ma ancora non esiste un accordo per il trasferimento. Sky Sports UK ha negato l’esistenza di una proposta concreta, mentre The Sun dava l’affare in dirittura d’arrivo. Circolano notizie contrastanti, però l’interesse degli Spurs esiste.

In caso di cessione di Piatek, il Milan andrebbe a comprare un altro centravanti. Visto che Stefano Pioli potrebbe passare a un modulo a due punte, Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic non basterebbero. Secondo quanto spiegato oggi da Sportmediaset, l’idea della società è quella di riprendere Andrea Petagna.

Il Milan ha già pronta l’offerta da sottoporre alla SPAL: prestito oneroso da 3 milioni e obbligo di riscatto a 12. Il club ferrarese chiede 20 milioni cash, ma si può trattare e raggiungere un accordo. I negoziati verranno meglio imbastiti se Piatek lascerà Milanello, però dei contatti esistono già.

Petagna è cresciuto nel settore giovanile del Milan e non gli dispiacerebbe tornare in rossonero. In Prima Squadra aveva messo assieme poche piccole apparizioni e dunque avrebbe l’occasione di dimostrare di meritare quella maglia. Non partirebbe da titolare, però con un modulo a due punte avrebbe delle chance di giocare. Il 38enne Zlatan Ibrahimovic andrà gestito e serve un’alternativa, seppur il centravanti della SPAL sia tecnicamente diverso dallo svedese.

