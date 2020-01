IS24O – Cessione Milan, nessuna trattativa Arnault-Elliott

Bernard Arnault e il gruppo LVMH non stanno trattando l’acquisto del Milan dal fondo Elliott Management Corporation. Lo scrive oggi Il Sole 24 Ore.

Da mesi circolano voci inerenti il presunto interesse di Bernard Arnault ad acquistare il Milan. Dal figlio Antoine e dal suo gruppo LVMH sono sempre giunte puntuali smentite, però i rumors vanno avanti lo stesso.

Difficile capire perché proseguano le indiscrezioni sul miliardario francese, nonostante venga tutto negato dai diretti interessati. Ovviamente non potrebbero confermare, vista la delicatezza della vicenda. Di solito, le conferme arrivano solamente ad un passo o quasi dalla chiusura degli eventuali negoziati.

Oggi Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, sul suo blog The Insider spiega che non c’è alcuna trattativa in corso. Vero che per Arnault una città come Milano rappresenta qualcosa di molto ghiotto per sviluppare meglio il core business del gruppo LVMH, ma al momento non sta negoziando con Elliott l’acquisto del Milan.

Vedremo se emergerà qualcosa di diverso nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Qualcosa in più delle voci circolate finora. Fin da subito il fondo Elliott aveva fatto sapere di avere un progetto a lungo termine per il club, però è ovvio che di fronte a una buona offerta la cessione potrebbe avvenire ben prima di quanto previsto.

News Milan, fumata grigia per i rinnovi di Donnarumma e Bonaventura