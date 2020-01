Sky Sports UK – Piatek, contatti Tottenham-Milan: ma nessuna offerta

Sky Sports UK, diversamente da The Sun, oggi spiega che non c’è un’offerta del Tottenham per Krzysztof Piatek, ma i dialoghi con il Milan sono reali.

Krzysztof Piatek entro la fine del calciomercato invernale potrebbe lasciare il Milan. Non è ritenuto incedibile e se arrivasse un’offerta da almeno 30 milioni di euro il trasferimento sarebbe possibile.

Nelle scorse ore il tabloid The Sun dava il polacco diretto verso il Tottenham, che aveva proposto circa 32 milioni tra parte fissa e bonus. Tuttavia, da Sky Sports UK è arrivata una smentita: non c’è ancora nessuna offerta formale da parte degli Spurs. Tuttavia, i contatti tra i due club sono reali e ci sono stati effettivamente dei dialoghi sul trasferimento dell’ex Genoa.

Il Tottenham pensa a Piatek: il Milan attende offerte

A José Mourinho serve un centravanti, a causa dell’infortunio grave di Harry Kane. Lo Special One si aspetta un rinforzo in breve tempo. La dirigenza del Tottenham sta lavorando e ha messo Piatek nella lista dei potenziali innesti. Al giocatore non dispiacerebbe affatto approdare in Premier League in una squadra che disputa pure la Champions.

Il Milan è aperto a trattare la cessione del proprio numero 9 solamente a titolo definitivo. Le offerte con la formula del prestito sono state tutte rifiutate finora. La società rossonera vuole incassare denaro sia per ragioni di bilancio che per avere risorse da destinare ad altre operazioni di calciomercato.

Da capire se la partenza eventuale di Piatek aprirebbe all’arrivo di un’altra punta oppure se il ritorno di Zlatan Ibrahimovic verrebbe considerato sufficiente. Inoltre bisognerà vedere che modulo deciderà di adottare Stefano Pioli, che secondo le ultime indicazioni provenienti da Milanello sta pensando di passare al 4-4-2. Un altro attaccante farebbe comodo se il modulo dovesse cambiare.

Tottenham and AC Milan have held talks about Krzysztof Piatek moving to the London club this month – but no formal offers have been made. — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 10, 2020

Reina-Aston Villa: il Milan vuole un indennizzo e valuta Viviano