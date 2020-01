Sky – Kjaer al Milan, affare fatto: i dettagli

Calciomercato Milan: Simon Kjaer in chiusura. Vicino l’accordo per portare il difensore centrale dell’Atalanta in rossonero. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.

Trattativa in chiusura per l’arrivo di Simon Kjaer al Milan. Il difensore centrale danese è in prestito dal Siviglia all’Atalanta, che potrebbe liberarsi del centrale visto l’acquisto di Mattia Caldara proprio dai rossoneri.

E proprio il Milan ha necessità di rinforzarsi con un difensore centrale. Lo stesso Stefano Pioli oggi in conferenza stampa ha riferito: “La situazione è chiara. Ci serve un nuovo centrale il prima possibile. E’ una priorità, spero di averlo a disposizione entro pochi giorni visto che abbiamo campionato e Coppa Italia da giocare”.

Gianluca Di Marzio tramite Twitter ha appena annunciato: “Kjaer al Milan in chiusura“. Insomma, manca poco alla chiusura dell’operazione. Ulteriori dettagli a breve.

CHELSEA, CESSIONE CHRISTENSEN: PARLA LAMPARD

Calciomercato Milan, fatta per Kjaer: i dettagli

Il giornalista di Sky Sport 24, Luca Marchetti, ha fornito questi aggiornamenti: “Kjaer era in prestito dall’Atalanta al Siviglia, probabilmente quindi verrà ripetuta la formula con un diritto di riscatto a favore dei rossoneri. Il Milan aveva bisogno di un centrale dopo la cessione di Caldara. I rossoneri potrebbero prendere un secondo difensore perchè al momento sono solo tre i giocatori a disposizione di Pioli”.

Si parla dunque di un prestito fino giugno 2021, con un diritto di riscatto che dall’Atalanta ora passa al Milan. Kjaer è arrivato all’Atalanta la scorsa estate, e sin qui ha collezionato 5 presenze in Serie A e una in Champions League.