Politano, la prossima settimana incontro Milan-Inter

Calciomercato Milan Inter | I due club milanesi tra pochi giorni dovrebbero incontrarsi per discutere del trasferimento di Matteo Politano in maglia rossonera.

Matteo Politano è un’idea del Milan per rinforzare la fascia destra offensiva. Il rendimento di Jesus Suso ha convinto la dirigenza a cercare un altro giocatore nel medesimo ruolo.

L’Inter è disponibile a trattare, però non accetta la formula del prestito e neppure scambi. Nelle scorse ore era emersa la possibilità di inserire Franck Kessie in un’operazione alla pari, ma sembra che ciò non avverrà. Il centrocampista ivoriano rimane comunque cedibile e la società rossonera attende offerte.

Calciomercato Milan, summit con l’Inter per Politano: le ultime news

Politano viene valutato 20-25 milioni di euro dall’Inter, intenzionata a monetizzare per reinvestire nel mercato in entrata. Antonio Conte ha bisogno di alcuni rinforzi per potersi giocare lo Scudetto fino alla fine, senza dimenticare l’Europa League. Il Milan al momento non dispone della somma richiesta, però alcune cessioni potrebbero permettere di avere il budget necessario per effettuare l’investimento.

Oggi il Corriere dello Sport scrive che l’incontro tra Milan e Inter per Politano dovrebbe avvenire la prossima settimana. Le parti si siederanno attorno a un tavolo per provare a raggiungere un accordo. Il club rossonero spera nel frattempo di chiudere qualche affare in uscita.

Oltre al già citato Kessie, ci sono pure altri calciatori che possono lasciare Milanello. Ad esempio Krzysztof Piatek, che piace al Tottenham e ad altre squadre di Premier League e Bundesliga. Dalla sua vendita il Diavolo può incassare almeno 30 milioni, denaro utile da spendere per l’ex Sassuolo o per altri obiettivi. Paolo Maldini, Frederic Massara e Zvonimir Boban valutano più opzioni.

