Milan, rivoluzione Boban: in vendita quasi tutta la rosa 

Milan, via alla rivoluzione firmata Zvonimir Boban: come racconta il CorSera, l’obiettivo è eliminare i rami secchi già a gennaio. Ci sono appena sei intoccabili per questo mese.

Rivoluzione Milan. Da subito. Come infatti evidenzia il Corriere della Sera oggi in edicola, il ribaltone che Zvonimir Boban voleva attuare in estate, anche a costo di minusvalenze, è stato rinviato solo di qualche mese.

Fu l’ostracismo del fondo Elliott a bloccare la volontà del Cfo milanista qualche mese fa, mentre adesso nemmeno più questo potrà arginare data la situazione disperata in cui versa il Diavolo. Del resto, a una partita dalla conclusione del girone, lo scenario ha evidenziato le lacune tecniche di una rosa appesantita da ingaggi faraonici e giocatori poco funzionali.

Milan, i giocatori intoccabili per gennaio

Solo pochi elementi sono inamovibili adesso. E questi rispondono ai nomi di Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma, Rafael Leão, Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Alessio Romagnoli. Per il resto sono tutti, ma proprio tutti, in vendita. Anche a costo che trascinarsi in operazioni che sulla carta non sembrano propriamente vantaggiosa. Stile la trattativa per Mattia Caldara.

Prelevato dalla Juventus due estati fa per l’esborso di 36 milioni di euro, il 25enne è stato ceduto all’Atalanta in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15. Vero è che i rossoneri usufruiranno di una percentuale della futura ed eventuale rivendita, ma dovranno anche contribuire al pagamento di parte dell’ingaggio da 2.2 milioni di euro. Il tutto considerando che, tra cartellino e ingaggio, è costato quasi 110 mila euro al minuto.

L’obiettivo, quindi, è eliminare i rami secchi. E così via anche Pepe Reina arrivato a zero ma con uno stipendio da 3 milioni di euro. Lo spagnolo spinge per trasferirsi all’Aston Villa, il club rossonero è anche d’accordo ma prima vuole un sostituto e lo svincolato Emiliano Viviano non convince. In uscita anche Fabio Borini in procinto di trasferirsi a Verona.

Gli obiettivi in entrata

Per quanto riguarda l’entrata, oltre a Simone Kjaer che dovrebbe approdare in rossonero secondo il quotidiano, è calda la pista per Matteo Politano dell’Inter. L’agente ha già dato l’ok al trasferimento e la prossima settimana i club si siederanno per trovare una quadra. Il problema però è che i nerazzurri non danno l’ok al prestito, dunque le vie percorribili sono due: l’acquisto a titolo definitivo, possibile solo cedendo Krzysztof Piatek, o uno scambio di prestiti con Frank Kessie che tuttavia sembrerebbe non convincere l’Ad Ivan Gazidis.

