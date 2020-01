Ufficiale, Cutrone alla Fiorentina: cifre e dettagli

Ufficiale, Patrick Cutrone è nuovo giocatore della Fiorentina. Il ritorno in Italia dell’attaccante ex Milan, dopo l’esperienza di mezza stagione al Wolverhampton.

Patrick Cutrone è della Fiorentina, trasferimento ufficiale per l’attaccante ex Milan. La scorsa estate era passato al Wolverhampton, ma dopo appena sei mesi (3 gol e 4 assist in tutte le competizioni) torna in Italia.

Questo il comunicato ufficiale del club viola: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto, dal Wolverhampton Wanderers FC, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Patrick Cutrone.

Cutrone, nato a Como il 3 gennaio 1998, nonostante la giovane età, ha già realizzato 27 gol con la maglia del Milan tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Il nuovo calciatore della Fiorentina fa parte, inoltre, dell’Under 21 azzurra con la quale ha collezionato 19 presenze mettendo a segno 7 reti”.

Fiorentina, ecco Cutrone: i dettagli dell’operazione

Accordo trovato tra i due club sulla base di un prestito oneroso per 18 mesi a 3 milioni di euro, e riscatto obbligatorio al raggiungimento di 26 presenze, fissato a 16 milioni. Cartellino di Cutrone che diventerebbe defintivamente viola nel giugno 2021.

Il Milan lo aveva ceduto per 18 milioni di euro più bonus la scorsa estate. E dopo appena sei mesi, i Wolves chiudono l’accordo con un altro club italiano. Alla Fiorentina un bomber alla Cutrone serviva tantissimo, viste le problematiche della squadra che ha esonerato Montella per Iachini. Vedremo quale sarà il suo rendimento adesso.

