Cagliari-Milan, Castillejo: “Squadra unita. Ibrahimovic aumenta il livello”

Oggi grande occasione per Samuel Castillejo, che è tornato titolare in Cagliari-Milan. Ha giocato come esterno destro nel 4-4-2 utilizzato da Stefano Pioli in Sardegna.

Lo spagnolo al termine della partita si è concesso ai microfoni di Milan TV per commentare la vittoria per 2-0: «Questo match è giunto in un momento complicato, in trasferta non è mai facile vincere. È arrivata una vittoria, Ibrahimovic è tornato a segnare e dunque è andato tutto bene oggi».

A Castillejo è stato domandato del cambiamento di modulo deciso dal mister: «Ritengo che il sistema di gioco non cambi tanto, è più una questione mentalità dei giocatori che devono adattarsi alle proposte del tecnico. Siamo stati una squadra unita e forte, ciò è importante».

Il numero 7 del Milan ha pure commentato il ritorno al gol di Zlatan Ibrahimovic: «Lui è un calciatore fortissimo, darà tanto alla squadra dentro e fuori dal campo. Ha una mentalità da campione, ci aiuterà tutti a crescere e ad aumentare il nostro livello». Il 38enne svedese ha avuto un buon impatto sul gruppo e Samu riconosce la sua importanza. Vedremo se effettivamente porterà miglioramenti solidi e duraturi.

