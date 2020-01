Ibrahimovic is back! Il Milan espugna Cagliari con Zlatan e Leao

Oggi allo stadio ‘Sardegna Arena’ si è disputata la partita Cagliari-Milan, valida per la 19ª giornata del campionato Serie A 2019/2020.

La squadra di Stefano Pioli torna a vincere. Il risultato finale è di 2-0 grazie ai gol di Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic arrivati entrambi nel secondo tempo. Lo svedese ha giocato per tutta la gara e si è dimostrato utile ai compagni. Un successo molto importante per un Diavolo che ora accorcia rispetto alla zona Europa League.

Serie A, Cagliari-Milan: cronaca e risultato finale

La partita parte subito con buoni ritmi di gioco, ma le vere occasioni latitano fino al 17′: Theo Hernandez, ben servito sull’inserimento in area da Calhanoglu, fa partire un potente tiro rasoterra di sinistro sul quale Olsen è bravissimo a mettere in calcio d’angolo. Sul corner battuto dal turco, Ibrahimovic per poco non ci arriva di testa.

Al 20′ Pellegrini salta Calabria e crossa dalla sinistra, incomprensione tra Donnarumma e Romagnoli che per fortuna non favorisce alcun giocatore del Cagliari. I due compagni si scontrano e il pallone viene poi liberato dall’area rossonera. Alla mezzora miracolo di Olsen sul colpo di testa da posizione defilata di Ibrahimovic: il portiere rossoblu riesce a toccare quel po’ che basta per evitare il gol, il pallone esce dopo aver anche accarezzato il palo. Sugli sviluppi del corner Leao in spaccata non riesce a deviare in rete a pochi passi dalla porta.

Al 35′ Calhanoglu decisivo ad ostacolare Simeone al momento del tiro, per il Cagliari un contropiede veloce e che poteva terminare diversamente senza l’intervento del numero 10 del Milan. Un minuto dopo proprio il turco ci prova con una conclusione di prima intenzione da fuori area, ma non inquadra la porta.

Piccolo brivido per i rossoneri al 37′: Donnarumma accenna un’uscita e Nandez, vedendolo lontano dalla porta, cerca un pallonetto da posizione laterale ma Gigio non si fa beffare e respinge. Il portiere del Milan tre minuti dopo para un colpo di testa centrale di Simeone.

Al 44′ Ibrahimovic di testa su corner non riesce a girare bene verso la porta, pallone fuori di molto. Il primo tempo a Cagliari termina senza recupero e con il risultato di 0-0. Una partita nel complesso gradevole.

A inizio ripresa subito gol del Milan con Rafael Leao, che con un tiro “schiacciato” dall’interno dell’area riesce a scavalcare Olsen anche grazie a una deviazione. 1-0 per la squadra di Pioli. Il match si infiamma, i padroni di casa al 51′ si rendono pericolosi con una rovesciata di Simeone che non trova la porta. Quattro minuti dopo tentativo dalla distanza di Faragò, palla alta.

Al 57′ Ibrahimovic ha una chance su calcio di punizione da buona posizione, ma spara sulla barriera. Al 64′ Pioli inserisce Bonaventura al posto di Calhanoglu. Poco dopo assist rasoterra di Hernandez, per la conclusione di sinistro di Ibrahimovic che batte Olsen: Milan sul 2-0 a Cagliari.

Al 69′ Maran mette Cerri per Simeone. Un minuto dopo Donnarumma bravissimo in uscita bassa ad anticipare l’attaccante neo-entrato. Al 73′ Calabria deve lasciare spazio a Conti per un infortunio. Al 75′ grande falcata di Leao, che arriva fino in area cagliaritana ma sul più bello viene fermato anche perché stanco. Maran mette Ionita e Castro per Nandez e Rog. Al 77′ Faragò di testa manda alto sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Il Cagliari va alla ricerca del gol che riaprirebbe il match, il Milan si difende chiudendo gli spazi e respingendo ogni minaccia. All’82’ gol di testa di Ibrahimovic annullato per fuorigioco dello svedese. Due minuti dopo gran palla di Nainggolan ed è bravo Hernandez a chiudere su Castro. I rossoblu premono, ma non fanno male. Al 90′ Rebic rimpiazza Leao.

L’arbitro Abisso concede 6 minuti di recupero, ma non succede niente di particolare. Il Milan può esultare, vince 2-0 a Cagliari e ritrova un po’ di fiducia oltre a 3 punti fondamentali.

Cagliari Milan 0-2, video highlights: le azioni salienti del match