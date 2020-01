Gli highlights di Cagliari-Milan, vittoria fondamentale per 2-0 dei rossoneri con gol di Leao e Ibrahimovic, i due attaccanti titolari

Il Milan porta a casa tre punti d’oro da Cagliari. I rossoneri sono riusciti finalmente a vincere una partita importante alla Sardegna Arena. Quarta sconfitta di fila per la squadra di Rolando Maran. Che si allontana dal sogno Champions ma resta in zona Europa League.

Stefano Pioli propone un 4-4-2 di partenza con Jesus Suso fuori dai titolari. Dentro invece Samu Castillejo che sarà uno dei migliori della partita, confermandosi su buonissimi livelli quando chiamato in causa. In attacco Leao e Zlatan Ibrahimovic, subito titolare nonostante sia arrivato da poco. L’allenatore punta subito su di lui e fa bene, perché è già un grande Ibra.

Il primo tempo inizia in maniera complicata con il Cagliari pericoloso in qualche occasione. Man mano però la prestazione del Milan cresce, con anche un palo di Ibrahimovic e una rete sfiorata proprio da Ibra. Il meglio però viene nella ripresa. Pronti via, Castillejo inventa e proprio Leao rifinisce; fortunato il portoghese che controlla bene ma non calcia benissimo, ma la palla finisce comunque in rete per una deviazione.

CAGLIARI-MILAN, IL VIDEO DEL GOL DI IBRAHIMOVIC

Poco dopo l’ora di gioco, arriva il momento più importante della partita. Punizione per il Milan, la palla arriva a Theo Hernandez che crossa all’altezza del calcio di rigore. Raccoglie Ibrahimovic che, con la marcatura stretta di Nandez, calcia di prima di sinistro e trova l’angolo più lontano. Palla impossibile da prendere per Robin Olsen, che ci prova ma ovviamente senza successo.

Gol numero 57 con la maglia del Milan per Zlatan, il primo in questa seconda esperienza. Ibra trova anche la doppietta di testa con una grande torsione, ma l’arbitro annulla giustamente per fuorigioco. Ibra resterà in campo per tutti i 90′ dimostrando quindi una buonissima condizione. Ottime prestazioni anche di Castillejo e di Donnarumma, decisivo in un paio di occasioni

Cagliari-Milan, gli highlights del match

