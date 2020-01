Cagliari-Milan, Castillejo: “Pronti a vincere. Ibrahimovic è incredibile”

Le dichiarazioni di Samu Castillejo nel pre-partita del match di Cagliari, che inizierà esattamente alle ore 15, anticipo della 19.a giornata.

Alle ore 15 il Milan cercherà di tornare a vincere dopo diversi risultati non troppo positivi. Per farlo dovrà superare il Cagliari alla Sardegna Arena.

Nel pre-partita del match in questione, l’emittente Milan TV ha interpellato Samu Castillejo. Lo spagnolo tornerà titolare oggi nel ruolo di esterno destro d’attacco.

Castillejo non vede l’ora di giocare: “Sto bene, sono pronto e carico. Abbiamo lavorato bene in settimana, la nostra volontà è quella di vincere per noi e per i tifosi, se lo meritano”.

Oggi giocherà dal 1′ con Ibrahimovic: “L’effetto Ibra si sente, è un campione incredibile e ci aiuterà. Come servirlo? Basta dargli il pallone in avanti, poi ci pensa lui”.

Castillejo ha risposto anche alle domande di Sky Sport poco fa: “Il cambio tattico? Penso che sia uguale, ciò che conta è la voglia di vincere, dobbiamo mettere in campo anima e cuore. Ibrahimovic ci dà tanto, dentro e fuori dal campo. E’ fortissimo, dobbiamo servirlo bene. La situazione è critica, ma dipende solo da noi”.

Cagliari-Milan, formazioni ufficiali: Ibrahimovic in tandem con Leao