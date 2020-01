Milan, prima vittoria con più di un gol di scarto

Il Milan espugna Cagliari, vince in trasferta e trova un successo inedito: per la prima volta in stagione i rossoneri vincono con più di un gol di scarto.

Tre punti per il Milan a Cagliari, importanti e non scontati. Vittoria per 2-0 che sancisce un record inedito per i rossoneri in questa stagione. Decisivi i gol delle due punte schierate titolari e rimaste in campo insieme per quasi tutto il match: Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic.

Dicevamo che per il Milan la vittoria di oggi è “inedita” nella forma e nel punteggio: il 2-0 è la prima vittoria stagionale con più di due gol di scarto. Clamoroso ma vero, sin qui nelle 7 vittorie in campionato erano arrivati solo punteggi con il minimo scarto (dal 3-2 ai tanti 1-0).

Un altro dato farà comunque clamore, al di là di questa vittoria. Il Milan chiude il girone d’andata con più sconfitte (8), che vittorie (7). I pareggi invece sono 4. Sono appena 25 i punti conquistati dai rossoneri, che hanno pagato le tante problematiche mentali e psicologiche: hanno inciso anche i cambi di allentore, con due mesi praticamente buttati con Marco Giampaolo.

Speriamo che oggi sia l’inizio della fine dell’incubo. Un incubo che non è solo stagionale, ma dura da tanto, troppo tempo. E il Milan non lo merita. I tifosi non lo meritano.

LE PAGELLE DI CAGLIARI-MILAN 0-2