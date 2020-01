Pedullà: “Via Kessie? Il Milan ha osservato due profili”

Calciomercato Milan: due profili sondati in caso di cessione di Franck Kessie. L’indiscrezione arriva da Alfredo Pedullà.

Il Milan si è portato avanti nella ricerca di un rinforzo a centrocampo, nel caso (possibile, ma non scontato) che venga ceduto Franck Kessie. L’ivoriano ha richieste in Premier League, e si è parlato di uno scambio con l’Inter per Matteo Politano.

Sono due i profili studiati dal Milan. Il primo è Soualiho Meïté, centrocampista del Torino: i granata avrebbero aperto alla cessione. Si tratta di un classe 1994, compirà 26 anni il prossimo marzo. Il club rossonero però non è convinto dal carattere extra-campo del calciatore franco-ivoriano.

L’altro nome sondato è quello di Alfred Duncan. Il Sassuolo chiede 20 milioni di euro, ma è disposta ad accettarne anche 4-5 meno. La Fiorentina è sulle tracce del giocatore, ma è da registrare anche l’interesse del Milan. Duncan è un classe 1993, compirà 27 anni il prossimo marzo.

