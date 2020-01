Serie A, classifica dopo Cagliari-Milan 0-2: Europa League più vicina

Il Milan torna a vincere. La squadra di Stefano Pioli ha sconfitto 2-0 il Cagliari alla Sardegna Arena. Un successo arrivato grazie ai gol di Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic.

I rossoneri non vincevano da tre partite e i ritrovati 3 punti sono fondamentali sia per il morale che per la classifica. In Serie A il Diavolo si porta all’ottavo posto a quota 25, agganciando il Parma. La sesta posizione, valida per l’accesso diretto alla prossima Europa League, è sempre del Cagliari ma adesso dista solo 4 punti. Ovviamente adesso bisogna attendere i risultati delle altre squadre.

Di seguito la classifica del campionato Serie A 2019/2020 dopo Cagliari-Milan 0-2. Da ricordare che questa 19^ giornata chiude il girone di andata.