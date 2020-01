Vivaio Milan, in prova il giovane difensore Kremenovic

Milan, in prova il giovanissimo Kremenovic, possibile rinforzo per la squadra Primavera

Il Milan ha vinto una partita molto importante oggi. 2-0 al Cagliari, alla Sardegna Arena, con un grande impatto di Zlatan Ibrahimovic. Ora la dirigenza potrà tornare a lavorare sul calciomercato per definire le prossime mosse.

Pepe Reina è vicino all’Aston Villa, arriverà Begovic per sostituirlo. Matteo Politano obiettivo per l’attacco e la prossima settimana ci sarà l’incontro con l’Inter. Intanto, come ogni sessione, si pensa anche al settore giovanile. Per la squadra Primavera si valuta Milan Kremenovic, difensore tedesco dell’Herta Berlino.

Classe 2002, ora è a Milano e si allenerà coi rossoneri. Dopodiché il club deciderà se tenerlo oppure no. Si tratta di un ragazzo dalle prospettive interessanti, impiegato dalla Germania nelle selezioni dell’Under 17 e dell’Under 18. Un giocatore con un buon fisico.

Intanto oggi il Milan ha formalizzato l’acquisto di Simon Kjaer, che ha sostenuto le visite mediche. Ufficialità a breve quindi.

