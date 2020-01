PIÙ ROSSO CHE NERO – Leao talento “made in Ibra”

Dopo Cagliari-Milan merita una menzione speciale nella nostra rubrica Rafael Leao. Analisi e speranze di un talento che può sbocciare col marchio “made in Ibra”.

Il Milan torna a vincere e segnare (non succedeva dallo scorso 8 dicembre a Bologna) e addirittura trova il successo con più di un gol di scarto (e questo non accadeva, pensate, dalla scorsa stagione).

Una vittoria non scontata, in trasferta, a Cagliari, contro la squadra rivelazione di questa prima metà di campionato. Una vittoria nel segno di Leao & Ibra, ai quali sono andati i voti più alti nelle nostre pagelle post-partita. Oggi parlato menzione, nella nostra rubrica del giorno dopo, al giovane attaccante portoghese il quale ha avuto il merito di sbloccare la partita. Il suo è il gol più veloce della Serie A nel secondo tempo.

Svolta Leao con Ibrahimovic

Numeri e statistiche contano fino ad un certo punto. Perché è da evidenziare la prova e l’impatto che Leao ha avuto nel match. Si è visto sin da subito che era in palla, carico per questo esordio da titolare al fianco di Zlatan Ibrahimovic. Lo avevamo anticipato prima di tutti che lo svedese potesse fare da chioccia a Leao, e così sta accadendo.

Scatti e strappi in solitaria per Leao che, soprattutto nel primo tempo, ha dato ritmo e velocità al Milan soprattutto a campo aperto. Con la difesa avversaria piazzata, è comunque riuscito a trovare spazi interessanti per ricevere e giocar palla.

L’intesa con Ibrahimovic è tutta da trovare ancora, ma le premesse ci sono e fanno intravedere un po’ di luce in fondo a quel dannato tunnel da incubo in cui è entrato il Milan tempo fa. Le potenzialità di Leao le conoscevamo già in estate, quando Maldini e Boban lo acquistarono per circa 30 milioni. Poi i problemi interni alla squadra e i cambi di allenatore, ne hanno ritardato la crescita.

Speriamo che la partita di ieri sia solo l’inizio di una seconda parte di stagione nella quale può diventare il nuovo protagonista del Milan. Seguito da Ibra, Leao può rappresentare una svolta. Niente proclami, solo lavoro e nient’altro: Zlatan docet.

