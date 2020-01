Il sindaco Sala: “Statua di Ibrahimovic a Milano? Nulla in contrario”

Statua di Zlatan Ibrahimovic a Milano? “Nulla in contrario”, riferisce il sindaco Giuseppe Sala dopo il suggerimento dello scultore Peter Linde.

La statua di Zlatan Ibrahimovic a Milano? Nessun problema per il sindaco Giuseppe Sala. Il primo cittadino, a proposito del suggerimento dello scultore dell’opera, ne ha parlato a margine dell’incontro con i vertici di ATM.

Lo svedese Peter Linde, dopo che l’opera fu definitivamente abbattuta lo scorso 5 gennaio, ne parlò così ai microfoni di ai microfoni di Sportbladet: “Sono davvero scioccato. Danni del genere non si fanno in poco tempo, quindi più di qualcuno ha assistito alla scena ma non ha fatto nulla a riguardo. A questo punto è meglio metterla a Milano, lì è un buon posto e i tifosi lo adorano. Non come qui”.

Un assist che il capo dell’amministrazione comunale sarebbe pronto a cogliere a volo eventualmente. Ecco quanto dichiarato a tal proposito da Sala: “Non ho mai valutato questa possibilità, ma se qualcuno propone l’idea non avrei nulla in contrario. Il giocatore, al di là di quale maglia indossi, è stato ed è tuttora un grande campione. Ora mi auguro che dia il suo contributo al Milan, e anche da interista non posso che essere contento per il suo ritorno in Italia poiché è un bene per tutta la Serie A. Un posto per la statua? Bisognerebbe chiedere ai milanisti, magari vicino alla loro sede”.

