Ecco Begovic: un portiere giramondo per il Milan

Il profilo di Asmir Begovic, portiere bosniaco di 32 anni che sarà il prossimo vice-Donnarumma, come confermato dalle sue visite mediche.

Un giramondo. Basterebbe questo particolare sostantivo per descrivere le principali caratteristiche di Asmir Begovic, nuovo portiere del Milan.

Il bosniaco arriva in prestito per sei mesi dal Bournemouth. Un acquisto necessario per il Milan, visto che andrà a sostituire il partente Pepe Reina. Lo spagnolo è ormai destinato ad andare a giocare da titolare all’Aston Villa.

Dicevamo giramondo. Basti pensare, come ricorda Tuttosport, che Begovic è di nazionalità bosniaca, ma per la sua cittadinanza canadese ha iniziato a giocare nella Nazionale U-20 del Canada da giovanissimo, per poi difendere i pali della Bosnia-Herzegovina da professionista.

La carriera di Begovic è iniziata in Germania, nel piccolo club del Kirchhausen. Ma il portiere è letteralmente esplodo in Inghilterra: nel 2005 lo acquista il Portsmouth, dove però non avrà molto spazio. Begovic verrà girato costantemente in prestito, tra Belgio (un anno a La Louvière) e serie minori inglesi.

Nel 2010 passa allo Stoke City, club che gli darà fiducia assoluta: 160 presenze e pure un gol segnato fortunosamente contro il Southampton nel 2013.

Due stagioni da ‘riserva’ nel Chelsea, dal 2015 al 2017, poi Begovic torna a fare il titolare a Bournemouth. Ma il giramondo non è mai contento: escluso dalla formazione titolare, ad agosto scorso ha scelto la proposta a titolo temporaneo del Qarabag, tentando così l’esperienza in Azerbaigian.

Oggi dovrebbe passare ufficialmente al Milan, sbarcando in Italia e dunque pronto ad esordire nel sesto paese diverso della sua carriera sportiva.

