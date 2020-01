Dalla Spagna: il Barcellona segue Rafael Leao del Milan

Rafael Leao è tra gli attaccanti che il Barcellona sta valutando per il futuro. Il giovane talento portoghese del Milan piace agli osservatori blaugrana.

Rafael Leao a Cagliari è tornato al gol, il secondo da quando veste la maglia del Milan. L’altro lo aveva segnato nella sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Stavolta la rete è stata importante, perché ha sbloccato il risultato.

Il giovane attaccante portoghese ha giocato in coppia con Zlatan Ibrahimovic, centravanti che può aiutarlo ad esprimere al meglio le sue qualità. I due sembrano avere un buon rapporto e con il passare del tempo il feeling sul campo crescerà. Entrambi hanno segnato domenica, un segnare certamente positivo.

Calciomercato Milan, Barcellona interessato a Rafael Leao

Leao è un talento con un buon potenziale e dovrà essere bravo a lavorare per tirare fuori tutte le proprie doti. La vicinanza di un compagno esperto come Ibrahimovic può aiutarlo ad affermarsi. Il Milan ha investito circa 25 milioni di euro in estate per acquistarlo dal Lille e spera di valorizzarlo.

Intanto l’attaccante portoghese viene già seguito da una società importante come il Barcellona. È il Mundo Deportivo a rivelare che i blaugrana stanno valutando anche lui come futuro rinforzo per l’attacco. In questo momento la squadra deve fare i conti con l’infortunio di Luis Suarez e di conseguenza la dirigenza valuta alcuni nomi nomi per sostituirlo.

Altri attaccanti nel mirino del Barça sono Carlos Vela (Los Angeles FC), Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ (Inter), Ezequiel ‘Chimy’ Vila (Osasuna), Donyel Malen (PSV Eindhoven) e Victor Osimhen (Lille). Il grande sogno del Barcellona è Lautaro Martinez, ma la stella dell’Inter sicuramente non si muoverà nel mercato di gennaio. Una trattativa potrà essere eventualmente imbastita a fine stagione.

