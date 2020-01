Todibo, niente Milan: è in Germania, firmerà con lo Schalke 04

Jean-Clair Todibo giocherà il resto della stagione nello Schalke 04, che ha trovato l’accordo con il Barcellona per il prestito secco del difensore cercato anche dal Milan.

Jean-Clair Todibo nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dello Schalke 04. È già atterrato in Germania per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto.

Il trasferimento del 20enne difensore centrale francese avviene con la formula del prestito secco per sei mesi. Alla fine la sua volontà di non lasciare definitivamente il Barcellona ha avuto la meglio. Proprio per questa condizione posta dal giocatore, l’operazione con il Milan non si è concretizzata.

Todibo allo Schalke 04 intende dimostrare di meritare la maglia del Barça. Da quando è approdato in Catalogna, ha avuto pochissime chance di far vedere le sue qualità. La cessione in questa finestra invernale del calciomercato era scontata. La soluzione migliore per lui e pure per il Barcellona.

L’ex Tolosa ha bisogno di giocare con continuità per maturare esperienza e crescere. È ancora giovanissimo e con margini di miglioramento notevoli. Sarà interessante vedere come se la caverà nella Bundesliga, campionato di buonissimo livello. Nello Schalke 04 troverà come compagni di reparto Matija Nastasic e Ozan Kabak, due difensori centrali accostati più volte al Milan nel recente passato.

