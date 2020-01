Milan, Donnarumma infortunato: il comunicato ufficiale

Infortunio in allenamento per Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero classe ’99 verrà monitorato nei prossimi giorni.

Tegola per il Milan, che in questi giorni sta preparando il match di Coppa Italia di mercoledì, che vedrà i rossoneri ospitare la Spal a San Siro.

Come riferito da Acmilan.com, oggi Gianluigi Donnarumma non ha preso parte all’allenamento del mattino presso il centro sportivo di Milanello.

Problema muscolare per Gigio, fermo per un dolore alla coscia sinistra. Donnarumma ha già effettuato gli esami clinici del caso, ma ancora non si conoscono i tempi di recupero completi per il classe 1999.

Questo il messaggio lanciato dal Milan nei suoi canali ufficiali:

Gianluigi Donnarumma non ha preso parte alla seduta odierna a causa di una contrattura del muscolo retto femorale della coscia sinistra con edema rilevato all’esame di risonanza magnetica. L’evoluzione clinica del portiere verrà monitorata nei prossimi giorni.

Una tegola per il Milan, che spera comunque di recuperare Donnarumma per la gara del prossimo weekend contro l’Udinese in casa. Impossibile un suo recupero in vista della sfida alla Spal di coppa.

Suso a Casa Milan: si decide il suo futuro