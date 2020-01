Suso a Casa Milan: si decide il suo futuro

Calciomercato Milan | Jesus Suso è stato convocato presso la sede ufficiale rossonera. La sua partenza a gennaio non è così impossibile.

Jesus Suso potrebbe dire presto addio al Milan. Una soluzione quasi obbligata per tutte le parti in causa.

Il momento è delicato. Suso non riesce ad esprimersi come vorrebbe, subendo perciò tantissime critiche da parte dei propri tifosi.

Inoltre l’esterno spagnolo ha anche perso il posto da titolare: in Cagliari-Milan è rimasto in panchina per 90 minuti, lasciando spazio al connazionale Castillejo. Il 2-0 finale per i rossoneri ha dato ragione alla drastica scelta di Stefano Pioli.

Suso tratta l’addio dal Milan: le ultime

Secondo ciò che scrive oggi Calciomercato.com, in queste ore si deciderà il futuro di Suso, che sembra ormai destinato a lasciare Milanello dopo esattamente cinque anni.

Lo spagnolo è stato convocato nella sede di Casa Milan per questo pomeriggio. I dirigenti del Milan vogliono fare il punto della situazione con Suso, che potrebbe così avvicinarsi alla cessione.

Nell’incontro si ribadirà la mancata volontà del Milan di rinnovare il contratto di Suso, confermando invece la possibilità di una cessione già a gennaio. Lo spagnolo, a determinate condizioni, appare concorde ad una soluzione alternativa.

Finora non sono arrivate offerte vere e proprie per Suso, valutato dal Milan almeno 25 milioni di euro. Lo spagnolo piace a Siviglia, Roma e Sampdoria, ma il club rossonero non intende svalutare il proprio calciatore. Non è da escludere una partenza in prestito con diritto/obbligo di riscatto.

Una cessione di Suso potrebbe aprire invece la porta al trasferimento di Matteo Politano al Milan, esterno mancino che piace molto al club di via Aldo Rossi.

Giunto al Milan dal Liverpool nel gennaio 2015, Suso ha disputato finora 152 presenze ufficiali, tra Serie A e coppe varie, con 24 reti realizzate.

