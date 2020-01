Milan, Begovic si presenta: “Non vedo l’ora di iniziare”

Begovic ha scritto il suo primo post sui social da nuovo giocatore del Milan. Il portiere è molto felice per questa nuova avventura

Il Milan ha ufficializzato questa sera l’acquisto di Asmir Begovic, il portiere che prenderà il posto di Pepe Reina (anche lui ufficiale all’Aston Villa). Poco fa è arrivato il commento del bosniaco sul proprio profilo Twitter.

“Sono molto felice di unirmi a questo fantastico club“, ha iniziato il post il nuovo giocatore rossonero. Che poi ha continuato: “Non vedo l’ora di iniziare con i miei nuovi compagni di squadra e aiutare questo club ad avere successo“. Infine un sempre verde “Forza Milan” per concludere al meglio questa sua prima presentazione.

Dopo aver valutato Emiliano Viviano e Marco Sportiello, alla fine il Milan ha deciso di virare su Begovic, portiere di grandissima esperienza. Pare sia stato Frederic Massara a spingere per il suo arrivo per sostituire Reina, che invece va in Premier League. Proprio in Inghilterra il bosniaco ha vissuto i suoi anni migliori.

Ha giocato anche nel Chelsea di Antonio Conte, adesso è un suo acerrimo rivale. Arriva in prestito per sei mesi dal Bournemouth. Tra l’altro potrebbe presto trovare spazio perché proprio oggi è arrivata la notizia dell’infortunio di Gianluigi Donnarumma. Mercoledì in Coppa Italia dovrebbe giocare Antonio Donnarumma, in campionato invece potrebbe proprio debuttare Begovic.

Very happy to be joining this great club. I can’t wait to get started with my teammates and help this club be successful. Forza Milan! 🔴⚫️ @acmilan pic.twitter.com/hKKwkBzPQD — Asmir Begovic (@asmir1) January 13, 2020

IL MILAN E’ SU AURIER: LE ULTIME NEWS