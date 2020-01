Effetto Ibrahimovic: in 30.000 per Milan-Spal. Ma Zlatan può riposare

Milan-Spal, aperto anche il secondo anello: procede a gonfie vele la prevendita. L’effetto Ibrahimovic trascina la tifoseria ma Zlatan potrebbe rifiatare per l’occasione.

Zlatan Ibrahimovic trascina tutti. In campo e fuori. Come infatti evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, c’è un boom di vendite di tagliandi per Milan-Spal di mercoledì sera a San Siro.

Al momento si va dritti verso quota 30.000, un dato tutt’altro che scontato considerando il momento generale del Diavolo e una gara infrasettimanale e dallo scarso appeal trattandosi degli ottavi di Coppa Italia. Ma nonostante ciò, la tifoseria ha risposto alla grande tanto che già da venerdì sera è stato aperto anche il secondo anello.

La prevendita è andata molto bene anche grazie ai prezzi promozionali offerti dal club, con tagliandi da 5€ in su per l’occasione. Grande merito però va anche alla vittoria di Cagliari e di Ibrahimovic, il quale ha ridato speranze in vista di una stagione che sembrava già segnata.

Tuttavia – rivela il quotidiano – lo svedese potrebbe accomodarsi in panchina per l’appuntamento in questione. Ok la forza straripante e l’approccio super, ma è sempre bene non esagerare. Così dopo il doppio minutaggio recente, possibile un turno di stop con Krzysztof Piatek al suo posto.

