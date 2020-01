Milan attento, agenti di Kumbulla nella sede dell’Inter

Calciomercato Milan: gli agenti di Marash Kumbulla nella sede dell’Inter. Il difensore dell’Hellas Verona è stato anche accostato al club rossonero.

Gli agenti di Marash Kumbulla sono nella sede dell’Inter per discutere con il club nerazzurro del difensore dell’Hellas Verona. Domenica scorsa ci sono stati anche gli osservatori del Milan per visionare il calciatore italo-albanese.

Kumbulla è un difensore centrale classe 2000. In questa stagione ha già collezionato 12 presenze in Serie A e segnato anche 1 gol. Giocatore di proprietà dell’Hellas Verona dal 2015: ha fatto tutta la trafila delle giovanili e la scorsa stagione ha esordito in prima squadra. Alto 185 cm, ha passaporto italiano. L’Inter potrebbe avere una corsia preferenziale per il giocatore, che arriverebbe eventualmente a giugno.

Il Milan ha necessità di rinforzare il reparto difensivo. Al momento ha chiuso l’operazione in entrata Simon Kjaer, in prestito dal Siviglia, dopo aver ceduto Mattia Caldara all’Atalanta. Al netto dell’infortunio di Leo Duarte, sono 4 al momento i centrali a dispozione di Stefano Pioli: Romagnoli, Musacchio, il giovane Gabbia e il già citato Kjaer.

Qualora il Milan interevenisse sul mercato per acquistare un altro centrale, dovrebbe prima liberarsi di Matteo Gabbia, il quale comunque ha diverse richieste. Attendiamo novità su possibili nuove operazioni in entrata per rinforzare la zona centrale della difesa.

