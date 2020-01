Gabbia può lasciare il Milan: le destinazioni possibili

Calciomercato Milan | Matteo Gabbia verso la partenza in prestito già a gennaio. Il classe ’99 ha estimatori in Serie A e B.

L’arrivo di Simon Kjaer e quello probabile di un altro difensore allontanano Matteo Gabbia dal Milan.

La cessione a titolo temporaneo dello stopper classe ’99 appare sempre più probabile. In estate Marco Giampaolo spinse per trattenerlo a Milanello, dove però non ha mai trovato spazio in maniera ufficiale.

Gabbia dunque sarà presumibilmente ceduto in prestito per fare esperienza e giocare con continuità, come accaduto nella scorsa stagione quando passò nella Lucchese in Serie C.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com Gabbia vanta diversi estimatori. In particolare in Serie B, dove sono tante le società interessatesi al suo prestito. Si fa il nome di Benevento e Pescara, che già a dicembre si erano mosse.

Ma non mancano le proposte anche dalla Serie A. Gabbia ha ricevuto attestati di stima da Lecce e SPAL, società alla ricerca di rinforzi a gennaio proprio in difesa. Non è da escludere che nei prossimi giorni il ventenne difensore possa trovare un accordo per andare a giocare in provincia almeno fino al prossimo 30 giugno.

