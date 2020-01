Sportmediaset – Donnarumma in dubbio per Milan-Udinese: tocca a Begovic?

Gianluigi Donnarumma potrebbe saltare il prossimo match di campionato contro l’Udinese per via del recente problema muscolare.

Ancora dubbi sui tempi di recupero di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan si è fermato per uno stop muscolare alla coscia nei giorni scorsi.

Il comunicato del Milan non ha ancora chiarito quando Gigio sarà pronto per tornare in campo e a disposizione di mister Stefano Pioli.

Secondo quanto riferito da Sportmediaset quest’oggi, Donnarumma salterà sicuramente domani il match di Coppa Italia tra Milan e Spal. A sostituirlo sarà suo fratello Antonio, che tornerà titolare due anni dopo l’ultima volta (Milan-Inter 1-0 del 2017-18, sempre in coppa).

Difficile però che Donnarumma possa recuperare per Milan-Udinese. Il prossimo match di campionato si giocherà domenica a San Siro e Gigio è considerato ancora in forte dubbio.

Per quell’occasione potrebbe dunque subito fare il proprio debutto Asmir Begovic. Il portiere bosniaco è da ieri ufficialmente il nuovo numero 12 del Milan, arrivato in prestito semestrale dal Bournemouth.

Begovic potrebbe esordire contro l’Udinese; una soluzione che non dovrebbe essere così deleteria, visto che il 32enne è portiere esperto, maturo e già in buona forma atletica. Dopo il quasi certo debutto domani di Kjaer, anche l’altro nuovo arrivato si farà conoscere presto dal pubblico di San Siro.

