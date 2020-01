Begovic: “Milan una sfida. Donnarumma? Fra i migliori al mondo”

Le prime parole rossonere di Asmir Begovic, portiere bosniaco appena acquistato dal Milan per sostituire il partente Pepe Reina.

Il terzo acquisto di gennaio del Milan è completato. Asmir Begovic sarà il secondo portiere rossonero, almeno fino alla durata del prestito semestrale.

Il bosniaco classe ’87, dopo l’ufficialità del suo trasferimento, ha rilasciato ai canali ufficiali del Milan la sua prima intervista da calciatore rossonero.

Come riportato dal video pubblicato su Acmilan.com, Begovic è felice di sbarcare in un club storico come il Milan: “Ho scelto il Milan perché per me è una grande sfida, sono in uno dei migliori club del mondo, con una fantastica storia, dei tifosi incredibili e ambizioni importanti”.

L’Italia è il sesto paese in cui Begovic militerà: “Dopo tanti anni in Inghilterra ho scelto di giocare in Italia. E’ un campionato combattuto e intrigante, avevo voglia di cambiare”.

La competizione interna con Gianluigi Donnarumma non lo spaventa. Anzi, Begovic si è detto grande estimatore del numero 99 del Milan: “Gigio è il miglior giovane portiere al mondo, tra i migliori in assoluto. Non ha bisogno dei miei consigli, è già bravissimo. Ma gli sarò vicino, mi confronterò con lui in allenamento, cercando di aiutare a migliorare sia lui che me stesso”.

Sportmediaset – Milan, proposto Lingard. Offerta del Lipsia per Suso