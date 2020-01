Maldini e Massara hanno appena lasciato Casa Milan

Maldini e Massara hanno da poco lasciato Casa Milan. I dirigenti probabilmente si stanno recando a Milanello per seguire l’allenamento

Sono giorni di grandi manovre a Casa Milan per il calciomercato. Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno già chiuso sei operazioni, tre in entrata e tre in uscita. Poco fa anche l’ufficializzazione del passaggio di Fabio Borini all’Hellas Verona.

Intanto la squadra a Milanello si prepara per la partita di domani contro la SPAL, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Intanto, come appreso dalla redazione di MilanLive.it, Maldini e Frederic Massara hanno da poco lasciato la sede rossonera. Probabilmente si stanno recando a Milanello dove, alle 15:00, è in programma l’allenamento di rifinitura alla vigilia del match di Coppa.

Poco prima di Maldini e Massara è uscito da Casa Milan anche il pullman della squadra con dentro Giacomo Bonaventura, anche lui ovviamente diretto a Milanello per l’allenamento di oggi.

