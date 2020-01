Milan, ufficiale: Borini ceduto all’Hellas Verona

Fabio Borini è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Di pochi minuti fa il comunicato della società veneta per annunciare l’operazione:

«Hellas Verona FC comunica di aver acquisto a titolo definitivo da AC Milan i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Borini. Il Club gialloblù ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva sino al termine della corrente stagione, segnatamente sino al 30 giugno 2020».

Anche il Milan ha diramato una nota ufficiale inerente la cessione del calciatore:

«AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Fabio Borini a Hellas Verona. Il Club ringrazia Fabio per la professionalità e le qualità personali dimostrate in questi anni, augurandogli tutto il meglio per il futuro professionale e personale».

Borini a Milano non aveva più spazio ormai, quindi l’addio era la soluzione più logica per le parti. Inoltre l’ex Sunderland aveva un contratto in scadenza a giugno 2020. Adesso alla corte di mister Ivan Juric avrà l’occasione di giocare con maggiore continuità, valutando poi se rimanere a Verona oppure se cambiare nuovamente squadra al termine della stagione. In bocca al lupo Fabio!

