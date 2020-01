Milan, tre squadre interessate a Biglia

Biglia offerto a due squadre della Premier League. Sul giocatore ci sarebbe anche una spagnola. L’idea del Milan è chiara

Lucas Biglia è ormai fuori dai piani del Milan. In poco tempo Ismael Bennacer gli ha tolto il posto ed è diventato titolare inamovibile. Con il 4-4-2, poi, l’argentino rischia davvero di rimanere ai margini della rosa.

Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2020. I rossoneri hanno deciso di tenerlo fino al termine dell’accordo, così da non rischiare minusvalenze. Intanto però in Inghilterra parlano di tre opzioni per l’ex Lazio, che sarebbe felice di trovare una nuova sistemazione dove giocare con continuità e con un ruolo chiave. Il Milan non può più garantirglielo.

Stando a quanto scrive il Daily Mail, Norwich e Watford sarebbero i club inglesi interessati a Biglia. A questi si aggiunge un altro, che però non gioca in Premier League: si tratta del Celta Vigo, squadra della Liga Santander. I rossoneri chiedono almeno sei milioni per la cessione a titolo definitivo, ma è dura trovare squadre disposte a spendere questa cifra per un giocatore in scadenza di contratto.

Ecco perché è probabile che il Milan lo terrà in rosa fino alla fine della stagione per poi salutarlo. Una decisione già presa da tempo visto che non si è mai parlato di possibile rinnovo.

