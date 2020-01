PSV Eindhoven a Casa Milan per Rodriguez: le ultime

Oggi pomeriggio due dirigenti del PSV Eindhoven presso la sede del Milan a trattare il trasferimento di Ricardo Rodriguez in Olanda.

Stamattina a Casa Milan c’era Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez. Da pochi minuti hanno lasciato la sede rossonera Peter Fossen e John de Jong, dirigenti del PSV Eindhoven.

Il club olandese ha cercato di chiudere per l’acquisto del terzino sinistro. Bisognava trovare la quadra su cifre e formula dell’operazione. Il Milan pretende una cessione a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto. Il solo “diritto” non è sufficiente per dare l’ok al trasferimento.

Il PSV Eindhoven spera di riuscire a raggiungere l’accordo con la dirigenza rossonera, sbaragliando la concorrenza del Fenerbahce. L’incontro di oggi pomeriggio può essere stato importante per definire il futuro di Rodriguez. Si attendono novità per capire meglio la situazione.

Sicuramente nei prossimi giorni del calciomercato il giocatore lascerà il Milan, dato che è diventato una riserva e ha il desiderio di andare a giocare altrove. Il titolare Theo Hernandez non può essere scalzato, dunque la soluzione migliore per lui è la cessione. Ritrovare continuità in campo lo aiuterebbe anche in vista dell’Europeo 2020 che disputerà con la Svizzera.

🔴⚫️ Ancora in sede a Casa #Milan John De Jong e Peter Fossen, dirigenti del #PSV, per #Rodriguez. È appena terminato un nuovo incontro tra le parti. Si prova a chiudere, sul tavolo anche l’offerta del Fenerbahce.#calciomercato#CMITmercato@calciomercatoit pic.twitter.com/qlYXwSgJwX — Martin S (@MartinSa1988) January 15, 2020

Sportmediaset – Suso, unica offerta dal Lipsia. Ma occhio alla Liga