Sportmediaset – Suso, unica offerta dal Lipsia. Ma occhio alla Liga

Jesus Suso ha una proposta dalla Bundesliga, dove il Lipsia lo vuole ma non offre i soldi chiesti dal Milan. Lo spagnolo interessa anche a club della Liga.

Jesus Suso non è più intoccabile nel Milan. Il suo rendimento stagionale ha certificato che la squadra può farne a meno. Non è l’unico ad aver messo in campo molte prestazioni pessime, anzi è in bella compagnia, ma è uno di quelli dai quali ci si aspettava di più.

L’esterno offensivo spagnolo era stato tra i migliori nelle scorse annate, guardando i numeri. Ma va detto che già da novembre 2018 è iniziato un grosso calo da parte sua. In mezzo anche qualche problema fisico, però è probabilmente venuta l’ora di lasciare Milano. Meglio sia per lui che per la squadra.

Calciomercato Milan, Suso tra Lipsia e ritorno in Spagna

Suso era stato accostato alla Roma, che ha però virato su Matteo Politano e ha concluso uno scambio con l’Inter che ha coinvolto anche Leonardo Spinazzola. Stando a quando rivelato da Sportmediaset, l’unica società ad essersi fatta avanti concretamente è il Lipsia. Offerta da 20 milioni di euro, 5 in meno rispetto a quelli che chiede il Milan.

Sulle tracce del numero 8 rossonero ci sono anche alcune squadre della Liga. In particolare Getafe, Valencia e Siviglia. Si vocifera anche di un interesse dell’Atletico Madrid, ma per adesso non risulta qualcosa di effettivamente concreto. Ad ogni modo, in Spagna non mancano delle opzioni per Suso.

Il problema è la valutazione del cartellino, visto che il Milan pretende 25 milioni e non sembrano esserci club disposti a offrire tale cifra. Forse con i bonus qualcuno si potrebbe avvicinare, però le trattative non sono ancora partite concretamente. Nei prossimi giorni potrebbero emergere sviluppi. Mino Raiola, nuovo agente di Suso, è al lavoro e presto incontrerà la dirigenza rossonera.

