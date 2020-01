Coppa Italia, 10 curiosità su Milan-SPAL

Stasera a San Siro si gioca Milan-SPAL, partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. Un match che la formazione di Stefano Pioli ci tiene a vincere, anche perché andare fino in fondo nella competizione può consentire la qualificazione in Europa League.

Oggi il club rossonero sul proprio sito ufficiale ha indicato 10 curiosità sulla sfida tra le due squadre.

SCONTRI DIRETTI

1- Il Milan ha vinto quattro delle cinque sfide con la SPAL in Coppa Italia (1P), ma le due squadre si sono sempre affrontate in fasi a gironi (ultimo confronto nel 1981).

2- Considerando tutte le competizioni, il Milan ha vinto tutti gli ultimi otto incroci con la SPAL, segnando in questo parziale 17 gol.

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

3- Il Milan ha vinto tutte e tre le gare interne di Coppa Italia contro la SPAL, senza mai subire gol.

4- Considerando tutte le competizioni, il Milan è imbattuto negli ultimi 17 incontri casalinghi con la SPAL, parziale in cui ha collezionato ben 14 vittorie (3N).

STATO DI FORMA

5- Il Milan non viene eliminato agli ottavi di Coppa Italia dal 2008 contro la Lazio: da allora 10 passaggi del turno consecutivi.

6- Il Milan ha superato il turno in ciascuna delle ultime tre partite di Coppa Italia andate ai tempi supplementari (lotterie dei calci di rigore incluse).

FOCUS GIOCATORI

7- Franck Kessié ha segnato tre gol in cinque sfide di Serie A contro la SPAL, tra cui una doppietta lo scorso maggio: è la sua vittima preferita nella competizione con la maglia del Milan.

8- La prossima sarà la gara numero 50 con la maglia del Milan per Samu Castillejo (tutte le competizioni).

9- Zlatan Ibrahimović ha segnato sette gol nelle ultime 10 presenze in Coppa Italia, sei dei quali nelle sette ultime presenze a San Siro nella competizione.

10- Krzysztof Piątek fu capocannoniere della Coppa Italia 2018/19: otto gol (due dei quali con la maglia del Milan) in cinque presenze totali nella competizione.

