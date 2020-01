Gabbia: “Milan, strada giusta. Sono contento per l’esordio”

Le parole di Gabbia ai microfoni di Milan TV. Oggi in Milan Spal ha fatto il suo debutto stagionale

Prima stagionale oggi per Matteo Gabbia, entrato in Milan-Spal di Coppa Italia. Il giovane difensore ha preso il posto di Simon Kjaer, al debutto con la maglia rossonera. Un debutto importante per l’ex Lucchese, che tanto bene aveva fatto nel pre stagione.

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, ha parlato così dell’emozione di questo esordio a San Siro: “Emozione speciale, sono molto contento. Ringrazio il mister e i miei compagni. Spero ci possano essere altre occasioni“. I colleghi hanno chiesto a Gabbia le sue sensazioni su Kjaer: “E’ qui da due giorni e ho avuto un’ottima impressione. Un grandissimo professionista, cercherò di rubare anche da lui per migliorare“.

Il Milan è alla seconda vittoria di fila dopo quella di Cagliari. Adesso ci sarà l’Udinese ancora a San Siro. E’ un buon momento per la squadra ma non bisogna mollare la presa. Gabbia ha parlato così di questo periodo dei rossoneri: “Diamo sempre il massimo in allenamento. Siamo tutti carichi, ci sono delle difficoltà ma se continuiamo a lavorare così le cose si aggiusteranno e ci toglieremo anche delle soddisfazioni“.

MILAN SPAL 3-0: GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

LE PAGELLE DI MILAN SPAL 3-0