La diretta live di Milan Spal, ottavo di final di Coppa Italia in programma oggi pomeriggio alle 18:00. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto sul match

45′ – Finito il primo tempo.

44′ – GOOOL DEL MILAAAN! CASTILLEJO RADDOPPIA CON UN SINISTRO A GIRO PERFETTO

26′ – Milan ancora pericoloso con Piatek e Castillejo, nulla di fatto.

19′ – GOL DEL MILAAAAN! PIATEK SBLOCCA IL RISULTATO

17′ – Enorme chance per il Milan: Rebic serve Castillejo che, tutto solo davanti a Berisha, si fa ipnotizzare.

8′ – Bel tiro di Bennacer dalla lunga distanza, la palla esce di poco.

2′ – La prima conclusione della partita è di Piatek, servito da Castillejo. Tiro largo.

1′ – PARTITA INIZIATA

Inizia la Coppa Italia per il Milan. Oggi i rossoneri scendono in campo a San Siro contro la SPAL per gli ottavi della competizione. Al ‘Giuseppe Meazza’ arriva la squadra di Leonardo Semplici, che non se la passa benissimo in campionato.

Il Milan invece viene dall’ottima vittoria contro il Cagliari. Un risultato che dà morale alla squadra. Oggi però bisogna vincere ad ogni costo perché la Coppa Italia può essere un obiettivo, per l’Europa e non solo. Sarà difficile perché la SPAL, seppur in difficoltà, è comunque una squadra complicata da affrontare e da battere.

Stefano Pioli punta ancora sul 4-4-2 ma con un po’ di turnover rispetto alla formazione di Cagliari. Ibrahimovic parte dalla panchina, chance per Piatek e Rebic in attacco. Confermato Castillejo esterno destro, Bonaventura a sinistra. In difesa debutta Kjaer.

Milan Spal, le formazioni ufficiali

MILAN (4-4-2): A. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Krunić, Bennacer, Bonaventura; Rebić, Piatek. A disposizione: Begović, Soncin, Gabbia, Brescianini, Kessié, Paquetá, D. Maldini, Suso, Rafael Leão, Ibrahimović. Allenatore: Pioli.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomović, Vicari, Igor; Strefezzia, Murgia, Tunjov, Dabo, Janković; Paloschi, Floccari. A disposizione: Thiam, Letica, Cannistrà, Cionek, Salamon, Mastrilli, Valdifiori, Valoti, Zanchetta, Di Francesco, Cuellar. Allenatore: Semplici.