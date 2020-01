Tutte le informazioni su come e dove vedere Milan Spal, quarto di finale di Coppa Italia. Diretta tv e link streaming gratuito

Inizia la Coppa Italia del Milan. I rossoneri, in quanto quinti in classifica lo scorso anno, si sono guadagnati la possibilità di entrare in gioco direttamente agli ottavi. Debutto oggi contro la Spal a San Siro, dove ieri l’Inter ha superato il Cagliari per 4-1.

I rossoneri non possono fallire perché quella di domani è una gara secca, quindi da dentro o fuori. Stefano Pioli sa che non può sbagliare, anche perché la Coppa Italia potrebbe essere un’ancora di salvezza per la qualificazione in Coppa Italia. In caso di vittoria, il Milan affronterà il Torino ai quarti di finale. I granata si sono già qualificati la scorsa settimana battendo il Genoa.

Milan Spal, dove vederla in tv

La Coppa Italia è da sempre un’esclusiva Rai Sport. Milan–Spal sarà trasmessa su Rai 2. Collegamento alle 17:50, quindi con un pre partita molto ridotto. La partita infatti è in programma alle 18:00. Un orario complicato per i tifosi ma San Siro non mancherà anche in questa occasione. Tra l’altro, per chi non potrà essere a casa a quell’ora, c’è una interessante opzione streaming gratuita.

Milan Spal in streaming gratis

Se non avete la possibilità di seguire la partita in diretta tv, basta scaricare sui vostri dispositivi mobile l’applicazione RaiPlay per accedere a tutti i canali della tv di stato. In questo modo potrete vedere Milan SPAL su smartphone e tablet. Per chi ha un PC, basterà collegarsi al link RaiPlay e cliccare sull’evento. Una comodità utilissima soprattutto per questo tipo di partita, in questo giorno e a quest’ora.

Le probabili formazioni

Milan (4-4-2): A.Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura, Rebic, Ibrahimovic.

SPAL (3-5-2): Letica; Cionek, Salamon, Vicari; Jankovic, Dabo, Valdifiori, Missiroli, Igor; Petagna, Floccari.