Sky – Il Milan insiste per Under. Smentita l’offerta per Dani Olmo

Le ultimissime di mercato da Gianluca Di Marzio sul Milan. Due giovani nel mirino, continua a piacere Under. Smentita offerta per Suso

Gianluca Di Marzio, nel corso di Calciomercato – L’originale, ha dato le ultimissime di calciomercato del Milan. Il noto giornalista ha parlato di una forte ricerca da parte dei rossoneri di un esterno. Nel mirino due giovanissimi talenti, ma si insiste per Under della Roma.

Ecco le parole di Di Marzio sul mercato Milan:

“Il Milan prenderà un esterno giovane per sostituire Rodriguez. Nel mirino due talenti: Antonee Robinson, classe ’97 del Wigan, e Hickey. Il Milan va avanti per Under. C’è la volontà di portarlo a Milano, c’è il sì del giocatore che non ha preso benissimo la notizia dell’acquisto di Politano. I rossoneri vogliono fare l’operazione a titolo definitivo. Si aspetta l’apertura della Roma oppure con l’eventuale inserimento di Suso nella trattativa“.

In serata in Croazia hanno parlato di un’offerta da 30 milioni del Milan alla Dinamo Zagabria per Dani Olmo. Di Marzio ha smentito questa indiscrezione: “Dal Milan hanno fermamente smentito quest’offerta per Olmo, ma questo non vuole dire che il giocatore non piaccia al Milan“. A Boban piace moltissimo lo spagnolo, che ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Ma la trattativa è difficile per i costi elevati.

