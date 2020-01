Milan, Maldini: “Ibrahimovic leader. Il 4-4-2 funziona bene”

Nel corso del pre Milan-SPAL, ai microfoni di Rai Sport ha parlato Paolo Maldini. Queste le sue principali dichiarazioni tra campo e calciomercato.

Subito domanda su Zlatan Ibrahimovic, arrivato da qualche settimana ma già al centro della squadra e subito decisivo: “È un leader, è venuto qui perché sa giocare ad alto livello”.

Poi Maldini si è concentrato sul modulo, con il passaggio al 4-4-2 di Pioli, mentre sul calciomercato non si sbilancia. Queste le parole del dirigente rossonero: “Modulo? Per ora è così, più avanti vedremo. Ci possiamo adattare a vari moduli, per ora questo sembra quello che funziona meglio. Mercato? Aspettiamo e vedremo”.

