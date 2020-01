Piatek, vetrina in Coppa Italia: il Milan fissa il prezzo

Milan-Spal, giocherà Krzysztof Piatek stasera a San Siro. Questione di necessità ma anche di mercato: programmata la sua cessione, ora serve una vetrina che convinca le interessate.

Spazio a Krzysztof Piatek stasera per Milan-Spal. Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la scelta è dettata sia dalla necessità di gestire un Zlatan Ibrahimovic non più giovanissimo ma anche per sperare in una bella vetrina per futuro acquirenti.

L’attaccante, infatti, è ben consapevole che si tratterà di una delle ultimissime chance in rossonero, se non l’ultima in assoluto per rappresentare il Diavolo. Ormai è sul mercato e ne è consapevole, con la società che ha già fissato il prezzo per dirsi addio: 30 milioni di euro.

Piatek, le interessate e i numeri inquietanti

Aston Villa, West Ham e Bayer Leverkusen. Sono queste le squadre inizialmente sulle sue tracce. Alle quali si è poi aggiunto il Tottenham di José Mourinho, alla ricerca di un bomber dopo l’infortunio di Harry Kane. La società, succeda quel che succeda, non derogherà né da prezzo e né tanto meno dalla formula anche per non mettere a segno una minusvalenza.

Giunto per 35 milioni dal Genoa esattamente un anno fa, il Pistolero segnò 9 goal in 18 partite di campionato e altre due reti in tre partite di Coppa Italia. Il tutto senza dimenticare le 13 firme personali in 19 presenze totali e le 6 reti in due partite di Coppa Italia. Uno score assoluto per un bottino da oltre 30 goal stagionali.

Poi all’improvviso il blackout. Una caduta libera iniziata con la nuova stagione e proseguita con il nuovo anno. Appena quattro le esultanze personali di questa stagione, frutte in tre occasioni di un tiro dagli undici metri. L’ultimo goal risale all’8 dicembre a Bologna, con un’altra conclusione dal dischetto. Contro il Lecce a San Siro l’unico gol su azione manovrata di questa stagione.

La speranza della società è che oggi torni a incidere nuovamente in tal senso, così da dare una motivazione ulteriore a chi sarebbe pronto a scommettere non sul fantasma di quest’anno ma sul bomber famelico dello scorso. Chi è il vero Piatek? La verità, probabilmente, è nel mezzo.

Milan-Spal, probabili formazioni: Ibrahimovic rifiata, c’è Piatek. Kjaer debutta