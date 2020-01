Ufficiale, Todibo va allo Schalke 04

Jean Clair Todibo ufficiale allo Schalke 04. Il difensore francese era stato vicino al Milan. Andrà a giocare in Bundesliga: formula e cifre del trasferimento.

È stato accostato per molto tempo al Milan, poi la trattativa non è andata a buon fine. Adesso Jean-Clair Todibo è ufficialmente un giocatore dello Schalke 04. L’accordo era vicinissimo da tempo, ora si è arrivati alla definizione, anche e soprattutto di formula e cifre.

Todibo lascia il Barcellona in prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 25 milioni più 5 di bonus. Inserita anche la clausola di recompra, fissata al doppio: ovvero 50 milioni e 10 di bonus. Le problematiche con il Milan erano state anche quelle relative alla formula, in quanto i rossoneri volevano il giocatore a titolo definitivo, mentre Todibo preferiva un prestito secco o comunque l’inserimento di una clausola di contro-riscatto.

Curiosità: Todibo va allo Schalke e non al Milan, proprio come Kabak, cercato per lungo tempo dai dirigenti rossoneri la scorsa estate. Alla fine il turco, anche lui difensore centrale come il francese, decise di rimanere in Germania e firmò per lo Schalke.

Una volta sfumato Todibo, il Milan ha ceduto Mattia Caldara e ha preso in prestito Simon Kjaer. Non è detto che non arrivi un altro centrale a Milanello: il mercato è ancora in corso, se arrivassero i soldi di alcuen cessioni, c’è da aspettarsi altre entrate in tutti i reparti.

