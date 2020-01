Sky – Milan al lavoro per Olmo e Under: le ultime

Il Milan si sta muovendo sia per Cengiz Under della Roma che per Dani Olmo della Dinamo Zagabria. Le ultime notizie di mercato di oggi.

Stasera Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha parlato del calciomercato del Milan fornendo alcuni aggiornamenti. È partito parlando della situazione di Krzysztof Piatek.

Le squadre interessate non hanno fatto l’offerta che il club rossonero vorrebbe per cederlo. Nessuno si è avvicinato al giocatore, il Milan non lo svende e non lo cede neppure con la formula del prestito. Pertanto, al momento, l’ex Genoa rimane a Milanello in attesa di eventuali sviluppi nei prossimi giorni.

Di Marzio successivamente ha parlato di Dani Olmo, talento che la dirigenza rossonera apprezza e ci sta lavorando per giugno. Il fantasista spagnolo della Dinamo Zagabria va in scadenza di contratto nel 2021 e il Milan vuole prenderlo per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro di cui si parlava in questi giorni. I discorsi con gli agenti sono partiti, l’idea è di trovare un accordo con loro per poi chiudere con la società croata in ottica estiva.

Per il ruolo di esterno destro Cengiz Under rimane nel mirino. I contatti con la Roma sono stati avviati, il Milan vuole provare a investire sul turco a prescindere dall’inserimento di Jesus Suso nella trattativa. Anzi, è possibile che lo spagnolo non venga coinvolto secondo quanto spiegato dal noto giornalista di Sky Sport. Servirà trovare l’accordo con i giallorossi su formula e cifre.

