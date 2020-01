Jesus Suso ha espresso la preferenza per un ritorno in Spagna, dato che il Milan è disposto a cederlo in questo mercato invernale. Si attendono offerte.

In serata Alfredo Pedullà su Sportitalia ha fornito alcune novità di mercato riguardanti Jesus Suso. L’esterno offensivo spagnolo può lasciare il Milan già a gennaio.

L’intenzione del numero 8 rossonero è quello di tornare in Spagna, questa è la sua preferenza. Il noto giornalista ha spiegato che in questo momento sono Atletico Madrid e Siviglia le piste da seguire con maggiore attenzione. Monchi, direttore sportivo della società andalusa, è interessato a lui e i Colchoneros hanno avviato dei contatti. Comunque per adesso non vi sono offerte.

L’idea di uno scambio con la Roma che coinvolga Cengiz Under per adesso è bloccata, anche perché bisogna vedere se i giallorossi chiuderanno definitivamente lo scambio Spinazzola-Politano con l’Inter.

Per quanto concerne Dani Olmo, in questa finestra di mercato il Milan non può chiudere la trattativa a causa dell’alta valutazione del cartellino. Infatti, la Dinamo Zagabria chiede almeno 30 milioni di euro. Tuttavia, la dirigenza rossonera ci sta lavorando in vista dell’estate. Il calciatore è in scadenza di contratto a giugno 2021.

