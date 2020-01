Milan, Pedullà: “Le ultime su Suso, Dani Olmo e Under”

Suso, Dani Olmo, Under e Carrasco. Le ultimissime di mercato da Alfredo Pedullà sul Milan

Il Milan è attivissimo sul calciomercato. L’obiettivo di Palo Maldini adesso è prendere un nuovo esterno. Jesus Suso oggi è entrato a partita in corso ma, in caso di offerte, il Diavolo lo cederà. Serve però un sostituto e ci sono diversi nomi sul piatto.

In serata è arrivata una bomba dalla Croazia: il Milan avrebbe offerto 30 milioni alla Dinamo Zagabria per Dani Olmo. Negli ultimi giorni è spuntato fuori ancora il nome di Carrasco mentre si continua a parlare di Cengiz Under della Roma, che piace molto a Maldini. Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto su Twitter per fare il punto della situazione su questi nomi.

Si parte dalla situazione di Suso sul quale ci sono due spagnole: “Prossimi giorni importanti, piste spagnole oggi le preferite (AtleticoMadrid e Siviglia)”. Poi il ritorno di fiamma per Yannick Carrasco, obiettivo però difficile: “Piace Carrasco che guadagna tanto“. Si passa poi alle voci su Dani Olmo: “Per ora nessuna conferma su Dani Olmo”.

Infine su Under: “La Roma non vuole cedere“. I giallorossi hanno perso Nicolò Zaniolo per tutto il resto della stagione. Hanno preso Politano ma non vogliono privarsi anche del turco. Che però al Milan piace moltissimo, come rivelato da Gianluca Di Marzio.