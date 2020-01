Suso e Paquetà ai margini: sirene di mercato per entrambi

Suso e Paquetà ai margini del progetto del Milan. Per entrambi ci sono sirene di mercato. Ecco le ultimissime notizie

Milan–SPAL di Coppa Italia ha dato delle importanti indicazioni di mercato. A partire da Piatek, che ieri ha ritrovato finalmente il gol. Nonostante questo, il suo futuro è ancora in bilico. Piace in Premier League ma anche al Siviglia di Monchi.

Ci sono però altre due situazioni molto delicate: parliamo di Lucas Paquetà e Jesus Suso, ancora una volta fuori dall’undici titolare di Stefano Pioli. Lo spagnolo è entrato al posto di Samu Castillejo, che sta meritando più spazio, a circa venti minuti dalla fine. Ancor meno minutaggio invece per il brasiliano, schierato da esterno e protagonista dell’episodio del calcio di rigore tolto dal VAR.

Paquetà aspetta il PSG

Come scrive il Corriere dello Sport di oggi, per entrambi ci sono sirene di calciomercato. Suso starebbe trattando per il ritorno in Spagna, con Siviglia e Atletico Madrid in prima fila. Occhio però anche alla Roma perché Maldini spinge per Cengiz Under: operazione a titolo definitivo o scambio proprio con Suso. Mino Raiola è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione.

Suso ieri è stato ancora bombardato di fischi ma la Curva Sud gli ha riservato degli applausi. Il giocatore, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe stufo di questa continua contestazione nei suoi confronti. Ecco perché ha dato il compito a Raiola di portarlo altrove.

Per quanto riguarda Paquetà, il brasiliano è sempre nel mirino del Paris Saint-Germain. Il Milan non ha accettato l’offerta di Leonardo, parecchio al di sotto di quanto invece lo stesso dirigente brasiliano ha investito un anno fa. I rossoneri non vogliono regalarlo ma è chiaro che, in caso di offerta congrua, l’affare può andare in porto.