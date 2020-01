Tuttosport – Milan, altro centrale nel mirino: è Fofana. Via Gabbia?

Wesley Fofana del Saint Etienne piace molto al Milan, che in difesa potrebbe non fermarsi all’arrivo di Simon Kjaer come centrale. Potrebbe partire Matteo Gabbia.

Il Milan in questa sessione invernale del calciomercato ha ancora delle operazioni da fare per migliorare la squadra. La dirigenza è al lavoro per dare a Stefano Pioli dei rinforzi, cedendo al contempo coloro che non sono ritenuti indispensabili.

Oggi il quotidiano Tuttosport spiega che Simon Kjaer non dovrebbe essere l’unico nuovo difensore centrale. Nelle intenzioni della società rossonera c’è quella di prendere un ulteriore innesto nel medesimo ruolo. Così facendo, si potrebbero aprire spiragli per una partenza in prestito del giovane Matteo Gabbia: è richiesto sia in Serie A che in Serie B.

Piatek, gol e assist in Milan-SPAL: cambia il suo futuro?

Calciomercato Milan, idea Fofana per la difesa

Il nome che viene accostato al Milan oggi è quello di Wesley Fofana, francese classe 2000 in forza al Saint-Etienne. Era già stato associato al club di via Aldo Rossi qualche settimana fa e sembra che il suo profilo piaccia veramente al management sportivo milanista.

Fofana è stato visionato in più occasioni dagli scout rossoneri e viene ritenuto adatto al progetto. Nei prossimi giorni dovrebbero partire i primi contatti con il Saint-Etienne, al fine di capire i margini per imbastire una trattativa. Settimane fa era emerso che il club francese preferiva cederlo in estate, dopo averlo ulteriormente valorizzato per il resto della stagione. Una scelta comprensibile.

Tuttavia, non è escluso che il Milan possa effettuare lo stesso un tentativo per il giovane talento francese. Soprattutto se dovessero essere fatte alcune cessioni, la dirigenza avrà le risorse economiche per fare delle offerte concrete. Per Fofana 13 presenze e 2 gol in questa stagione. Certamente l’interesse rossonero lo lusingherà e potrebbe spingerlo verso l’addio alla Francia in caso di trattativa.

Gazzetta – Milan-SPAL 3-0, pagelle: Castillejo il migliore, Rebic ritrovato