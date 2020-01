Casa Milan, presente l’agente di Gabbia

Tullio Tinti, agente di Matteo Gabbia, a Casa Milan per discutere del futuro del difensore rossonero. Il procuratore si occupa pure di Paolo Ghiglione del Genoa.

Poco fa a Casa Milan si è presentato Tullio Tinti, agente di Matteo Gabbia. Con la società discussioni in corso sul futuro del difensore centrale rossonero.

Al ragazzo non dispiacerebbe trasferirsi in prestito per il resto della stagione, così da giocare e rientrare a Milanello più maturo. In questo momento il suo spazio con Stefano Pioli è ridotto. In Coppa Italia ha esordito nel finale della partita vinta contro la SPAL, un premio che il mister ha voluto dargli.

Secondo quanto riportato dai colleghi di calciomercato.com sulle tracce di Gabbia c’è la stessa SPAL. Un primo sondaggio è stato già effettuato, anche se la squadra ferrarese sembra vicina a riprendere Kevin Bonifazi dal Torino. Il difensore piace pure in Serie B, dove Crotone e Benevento sono interessati all’idea di prelevarlo con la formula del prestito.

Il Milan difficilmente lo cederà senza prima prendere un sostituto, visto che Leo Duarte rimarrà ancora fuori un po’ per infortunio. Non è escluso che con Tullio Tinti la dirigenza possa aver discusso pure di Paolo Ghiglione, altro suo assistito. Il laterale destro del Genoa viene da tempo accostato al club rossonero. Nella scuderia del noto agente c’è pure Alessandro Plizzari, portiere di proprietà del Milan in prestito al Livorno.

Calciomercato | Eriksen vicino all’Inter: 13 anni fa un provino col Milan