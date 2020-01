Dalla Croazia: Dani Olmo al Milan. Ma il club smentisce 

Dani Olmo al Milan: come riporta La Gazzetta dello Sport, è questa la convinzione che c’è in Croazia e non solo dopo le parole del tecnico della Dinamo Zagabria. Ecco come starebbero realmente le cose.

Dani Olmo è di certo un obiettivo del Milan, ma per qualcuno l’affare sarebbe in realtà anche già fatto. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, per la stampa croata (e non solo) le recenti parole del tecnico Nenad Bjelica sono la prova che alla fine il talento spagnolo sbarcherà in rossonero. Ma dal club rossonero – assicura la rosea – continuano a smentire.

Sono state queste le parole sorprendenti del tecnico della Dinamo Zagabria : “Sappiamo che si sta discutendo di un suo trasferimento, ma non sappiamo né dove andrà né quando avverrà. In ogni caso non vogliamo prenderci rischi”.

Dani Olmo-Milan, la situazione

Dichiarazioni in effetto piuttosto forti, soprattutto considerando che il giocatore non prenderà parte all’amichevole di oggi contro la Lokomotiv Zagabria. Una dimostrazione ulteriore, dunque, che qualcosa di importante bolle in pentola, ma c’è da capire quanto e se il Diavolo centra davvero in tutto ciò.

Che il giocatore piaccia alla società, non è un mistero. Ma è altrettanto vero che la dirigenza croata ha chiesto 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore, il che ha frenato immediatamente gli entusiasmi milanisti. Anche perché considerando i costi collaterali e totali, ci si avvicina attorno ai 40 milioni di euro totali tra commissioni e ingaggio.

Cifre che Elliott Management Corporation non può spendere in questo esatto momento. Non con gli introiti della Champions League o senza una maxi cessione che non solo non è ancora arrivata, ma che in realtà si fatica anche a intravedere. E’ tutto fermo, infatti, per Krzysztof Piatek, Suso e Lucas Paquetá.

E sulla cifra la Dinamo appare anche irremovibile, avendo già rifiutato un’offerta del Barcellona di ‘solo’ 10 milioni di euro. Al momento – evidenzia il quotidiano – l’unica chiave per sbloccare l’affare è il contratto dello spagnolo in scadenza nel 2021. Il giocatore e il suo entourage spingono per vestire la maglia di una big europea, mentre i dirigenti vogliono monetizzare e cedere alle proprio condizioni.

Ma nel tirare troppo la corda potrebbe anche spezzarsi, ovvero temporeggiare troppo per poi rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. L’esigenza di evitare una guerra di nervi, quindi, potrebbe accelerare la cessione nel rush finale di mercato. E in quel caso anche le pretese calerebbero. Così occhio comunque al Milan, che seppur con le mani legate resta comunque vigile sulla vicenda.

